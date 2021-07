Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit in urma unei agresiuni, iar principalul suspect este soțul sau. Cadavrul victimei a fost gasit de anchetatori in locuința familiei din localitatea Poienarii de Argeș. Potrivit...

- O femeie din Rusor, Maramures, si-a omorat copii, unul de 2 ani si altul de doar 4 luni. Tragedia s-a intamplat marti, 2 iunie. Mama femeii care a recurs la acest gest spunea ca a vorbit cu ea si era intr-o stare buna, dar si ca era epuizata din cauza acestora.

- De la iubire la ura ucigașa este doar un pas pe care l-a facut in aceasta dimineața un barbat din Argeș intr-un moment de furie. Omul susține ca si-a gasit partenera de viata cu amantul chiar in casa lor și a innebunit de furie. Crima pasionala in aceasta dimineața in localitatea Cetațeni. dupa ce un…

- Cristian Țanțareanu este cunoscut drept un petrecareț, așa ca nu s-a ferit de vacanțe nici macar in pandemie. Afaceristul a facut aceste calatorii și din cauza starii de sanatate pe care soția lui a avut-o. Soția lui Cristian Țanțareanu s-a imbolnavit din cauza pandemiei Cristian Țanțareanu spune ca…

- Autorul dublei crime din Argeș s-a aflat in urma cu cateva luni in studioul unei cunoscute emisiuni TV, impreuna cu sotia, intr-o tentativa de impacare publica. Intrebat de moderatoare cu privire la informatia ca si-ar fi amenintat sotia cu moartea, el a recunoscut, explicand, de asemenea, ca nu va…

- O crima șocanta a avut loc in comuna Mihaești, județul Argeș, in aceasta dupa amiaza. Un barbat și-a ucis cu sange rece soția și copilul chiar in curtea bisericii. El a incercat ulterior sa-și ia viața, dar planul nu i-a reușit.

- Un barbat din București și-ar fi ucis luni soția, apoi a plecat de-acasa. Crima a fost anunțata la 112 de un vecin, informeaza Digi24 . Poliția Capitalei a fost anunțata, luni, in jurul orei 13.40, prin apel 112, despre o crima care a avut loc in București. O persoana a sesizat faptul ca un vecin i-a…

- Un barbat din Capitala și-a ucis soția, lovind-o, luni, apoi a plecat intr-o direcție necunoscuta. Crima a fost anunțata la 112 de un vecin al celor doi. ”Astazi, in jurul orei 13.40, prin apel 112, o persoana a sesizat faptul ca un vecin i-a anunțat ca și-a lovit soția și ca aceasta a decedat.…