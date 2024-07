Un bărbat din Argeș, la un pas de moarte din cauza unui măr. A fost resuscitat A vrut sa manance un mar, dar nu și-a imaginat nicio clipa ce avea sa urmeze. Au fost momente dramatice. Experiența inspaimantatoare – un barbat din Argeș a ajuns de urgența pe mana cadrelor medicale, dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar. Din fericire, medicii au reușit sa-l salveze. Barbatul in varsta de […] The post Un barbat din Argeș, la un pas de moarte din cauza unui mar. A fost resuscitat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un batran in varsta de 69 de ani din judetul Arges a intrat in stop cardio-respirator dupa ce s-a inecat cu o bucata de mar. Medicii si paramedicii care asigura asistenta pe ambulanta de terapie intensiva mobila au scos bucata de fruct, barbatul fiind resuscitat si dus la spital.

