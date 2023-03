Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 47 de ani care curata un copac intr-o gradina din judetul Arges a fost lovit de o creanga si a murit. "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat care efectua lucrari de toaletare a vegetatiei in gradina unei gospodarii din Leresti,…

- Un pieton a fost ranit pe DN 7C, in comuna Merișani. Polițiștii Serviciului Rutier Pitești au stabilit ca pietonul, un barbat de 64 de ani, din Merișani, ar fi intenționat sa traverseze strada prin loc nepermis atunci cand a fost acroșat de un autoturism condus de un barbat de 62 de ani, tot din Merișani,…

- Un barbat de 25 de ani, din Barla, a fost arestat dupa ce a obligat o tanara sa se prostitueze. Potrivit informațiilor, inițial, barbatul i-ar fi promis fetei ca vrea sa intemeieze cu ea o familie. „A transportat victima la mai multe unitați de cazare inchiriate, unde ar fi constrans-o sa practice prostituția,…

- Un barbat din Recea, urmarit la nivel național și internațional, a fost depistat in Argeș, incarcerat și urmeaza sa fie extradat. In ziua de 09 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Buzoești au depistat, pe raza localitații Izvoru, un barbat de 36 de ani, din Recea, urmarit…

- Accidentul a avut loc sambata, pe drumul national 73, in localitatea Godeni din judetul Arges.„Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Campulung s-a stabilit ca un barbat, de 52 de ani, din Berevoesti, care conducea un autoturism, pe DN 73C, pe raza localitatii…

- Un barbat din municipiul Curtea de Arges, inarmat cu doua cutite, a incendiat un autoturism, miercuri seara, el fiind ulterior imobilizat de politisti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Mioveni, dat disparut in 19 decembrie, a fost descoperit, miercuri, decedat, in albia Raului Doamnei. Polițiștii din cadrul IPJ Argeș au deschis un dosar penal.