Un bărbat din Arad, amendă pentru injurii aduse pe Facebook Un barbat din Arad a primit o amenda marți de 1.000 de lei de la jandarmi pentru injurii aduse pe rețeaua de socializare Facebook, potrivit observatornews.ro . Jandarmii din Arad spun ca s-au sesizat din oficiu marți dupa-amiaza cu privire la faptul ca un barbat a adus injurii și expresii jignitoare, printr-un comentariu, la o postare facuta de o persoana juridica pe o rețea de socializare. Injuriile erau adresate atat autorului postarii, cat și subiecților prezentați in text. Jandarmii au reușit identificarea autorului comentariului și s-au dus la domiciliul acestuia. Acest barbat din Arad nu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

