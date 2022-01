Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a avut loc in aceasta dupa-amiaza in orașul Sebiș: un barbat a murit cand traversa regulamentar strada. In jurul orei 16.35, polițiștii Orașului Sebiș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitate. „Din cercetari a reieșit ca un barbat de 63 de ani din satul…

- Victima a fost dusa de urgența la spital iar medicii spun ca s-a ales cu mai multe rani la cap.Potrivit martorilor, pietonul care traversa regulamentar a fost aruncat sub un autobuz care urma sa plece din stație.Tanarul de la volan nu consumase alcool, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru…

- Victima a fost dusa de urgența la spital iar medicii spun ca s-a ales cu mai multe rani la cap.Potrivit martorilor, pietonul care traversa regulamentar a fost aruncat sub un autobuz care urma sa plece din stație.Tanarul de la volan nu consumase alcool, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru…

- Un accident ingrozitor a avut loc, duminica seara, pe DN78, in Arad, acolo unde o femeie de 54 de ani a fost spulberata mortal pe trecerea de pietoni de catre un tanar de 24 de ani. In urma tragediei, polițiștii au demarat o ancheta pentru aflarea cauzei exacte a tragediei. Ce au descoperit oamenii…

- Un barbat de 67 de ani a fost accidentat mortal, luni, de o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe trotuar, in Cluj Napoca, informeaza agerpres."Politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Cluj Napoca au intervenit la un accident de circulatie semnalat in jurul orei 14,00, in Piata…

- Un barbat de 39 de ani, in timp ce traversa partea carosabila, pe trecerea de pietoni, a fost acroșat de un autoturism al carui conducator auto a parasit locul producerii accidentului, fara anunțarea organelor de politie.Conducatorul auto, un barbat de 55 de ani, din Blaj, a fost identificat, la scurt…

- ACCIDENT rutier la Blaj: Un barbat a fost LOVIT pe trecerea de pietoni, iar șoferul vinovat a PLECAT de la fața locului La data de 27 octombrie 2021, in jurul orei 23.00, pe strada Aurel Vlaicu, din Blaj, un barbat, de 39 de ani, din comuna Adamuș, județul Mureș, in timp ce traversa partea carosabila,…