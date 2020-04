Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Arad care se afla pe strada si a fost solicitat de jandarmi sa asiste ca martor la o procedura de afisare a unui proces verbal, a fost amendat si el cu 10.000 de lei, dupa ce s-a constat ca in baza de date figura ca persoana aflata in autoizolare la domiciliu."Un echipaj de jandarmerie…

- Un barbat din Arad, solicitat de jandarmi sa asiste ca martor la o procedura de afisare a unui proces-verbal, a fost amendat cu 10.000 de lei.Motivul? S-a constatat ca barbatul de 37 de ani aparea in baza de date ca persoana aflata in autoizolare la domiciliu.Jandarmii au considerat ca aradeanul se…

- Un barbat din Arad care se afla pe strada si a fost solicitat de jandarmi sa asiste ca martor la o procedura de afisare a unui proces verbal, a fost amendat si el cu 10.000 de lei, dupa ce s-a constat ca in baza de date figura ca persoana aflata in autoizolare la domiciliu, informeaza Agerpres.

- Un barbat din Arad care se afla pe strada si a fost solicitat de jandarmi sa asiste ca martor la o procedura de afisare a unui proces verbal, a fost amendat si el cu 10.000 de lei, dupa ce s-a constat ca in baza de date figura ca persoana aflata in autoizolare la domiciliu. "Un echipaj…

- "Un echipaj de jandarmerie aflat in serviciu a depistat, pe o strada din municipiul Arad, un barbat de 37 de ani care nu a respectat masurile de izolare la domiciliu, impuse de autoritatile competente, in urma intoarcerii acestuia dintr-o tara aflata in zona galbena de risc. Barbatul a fost depistat…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus la Arad a crescut: alte patru persoane au cazut victime periculoasei maladii. Deces 334 Barbat de 49 ani din judetul Arad. A fost internat in SJU Arad, in data de 08.04.2020 si in 09.04.2020 a fost transferat la sectia ATI. A fost recoltat pentru COVID-19…

- Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București Floreasca, transferat in data de 23.03.2020, atunci cand a fost confirmat pozitiv cu noul corinavirus la Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș – ATI Barbat, 49 ani, din judetul…

- Un șofer din Slatina, care a ramas fara permis dupa ce polițiștii i-au depistat o alcoolemie de o,07mg/litru alcool pur in aerul expirat, a dovedit prin analizele de sange ca nu a baut. Ba mai mult, el susține ca a inainte de testare a mancat doar doua mere și o banana.