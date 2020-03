Stiri pe aceeasi tema

- Sentinta a fost pronuntata de Tribunalul Arad miercuri: "In baza 354, alin. 1 Cod penal condamna pe inculpatul ... la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de transmitere a sindromului imunodeficitar dobandit. (...) Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare", se arata in sentinta pe…

- Un barbat de 30 de ani a fost condamnat de Tribunalul Arad, in prima instanta, la sase ani de inchisoare cu executare si plata unor daune materiale si morale de peste 40.000 de euro, dupa ce ar fi infectat cu HIV o tanara, careia i-ar fi ascuns faptul ca este bolnav. Sentinta a fost pronuntata de Tribunalul…

- Un barbat din Constanta a fost condamnat la sase luni de inchisoare pentru ca a spart un geam fix, tip termopan, de la fereastra holului din fata Dispeceratului din incinta sediului Sectiei 1 Politie Constanta. Mai mult, tot in acelasi dosar, individul a mai fost condamnat la alte sase luni de inchisoare…

- Un tribunal din Slovacia a condamnat luni, la 15 ani de inchisoare, un barbat acuzat de implicare in uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, in februarie 2018, crima care a declansat ample proteste...

- Un barbat a fost condamnat joi in Maroc la patru ani de inchisoare dupa ce a insultat regale țarii pe Youtube și un altul a fost arestat de catre autoritați dupa ce a criticat pe Twitter pedepsele aspre primite de cei care protesteaza pentru dreptate sociala.

- Dosar penal si o condamnare la inchisoare cu suspendare, in prima instanta, dupa ce a impuscat un cal cu o arma neletala pe care o detinea ilegal, pentru un barbat in varsta de 67 de ani din Ocna Mures. B. Emil a primit pedeapsa rezultanta de 6 luni de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o…

- Un barbat de 50 de ani a fost condamnat la 13 ani de inchisoare pentru omorul unui drumet pe care-l invitase in casa la el, in Tetcani-Briceni, sa consume alcool. Invinuitul este divortat, dar avea relatii pasnice cu vecinii si consatenii si locuia de 8 ani in casa unei cumetre din acel sat. Acesta…