Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de a-și lua propria viața, un barbat din Germania și-a omorat soția și cei trei copii ai sai, din cauza ca se temea ca autoritațile ii vor lua copiii atunci cand urmau sa descopere ca și-a falsificat certificatul verde, a spus marți un procuror german, conform Reuters.

- Timp de 30 de zile, masca devine obligatorie peste tot, iar certificatul verde COVID va fi obligatoriu la mall și in orice instituție sau firma, cu excepția farmaciilor și magazinelor alimentare. Evoluția epidemiologica dezastruoasa din ultima vreme a impus restricții noi pentru a limita raspandirea…

- Timp de 30 de zile, masca devine obligatorie peste tot, iar certificatul verde COVID va fi obligatoriu la mall și in orice instituție sau firma, cu excepția farmaciilor și magazinelor alimentare. Evoluția epidemiologica dezastruoasa din ultima vreme a impus restricții noi pentru a limita raspandirea…

- Bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un individ a refuzat sa arate certificatul verde și a devenit violent A fost bataie cu pumni și picioare in mall-ul VIVO Cluj, dupa ce un barbat a vrut sa intre in zona de restaurante fara certificat verde. Individul a refuzat sa arate documentul,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita a decis instituirea carantinei de noapte pentru municipiul Slobozia, dupa ce rata de infectare la nivelul municipiului a trecut de 7,5 la mie. Astfel, pe timpul noptii, in intervalul orar 20.00-5.00, locuitorii municipiului Slobozia vor putea iesi…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, vineri, noi masuri anti-Covid pentru localitațile unde incidența a crescut peste anumite praguri. La Șag intra in vigoare carantina de noapte toata saptamana, in timp ce pentru alte localitați se aplica obligatoriu certificatul verde.

- Rata de infectare a ajuns marți la 5,57 la mia de locuitori in București, adica foarte aproape de introducerea restricțiilor de noapte. Luni, rata a fost de 4,95 la mia de locuitori. Potrivit dispozițiilor legale, in cazul in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie, atunci școlile intra…

- Florin Cițu. a anuntat ca in ședința de Guvern de azi vor fi aduse cateva modificari la hotararea de saptamana trecuta. Astfel, persoanele vaccinate vor fi scutite de carantina de noapte, iar magazinele vor...