- O polițista DGA din București s-a sinucis noaptea trecuta. Se pare ca aceasta s-a aruncat de la etajul 9 al blocului in care locuia. Politista din Bucuresti a fost gasita fara viata, noaptea trecuta, langa blocul in care locuia, conform Antena3 . Tragedia a avut loc in sectorul 3 al Capitalei. Polițista…

- O crima monstruoasa provoaca șoc și manifestații de strada in Spania, unde un judecator de instrucție susține ca Anna Gimeno Zimmermann, in varsta de un an, și sora sa Olivia, de șase ani, au fost ucise de tatal lor, relateaza presa internaționala.

- In urma unui traumatism la piciorul stang resimtit inainte de Romania - Georgia, partida la care a si ramas in afara lotului de 23 de jucatori, Iulian Cristea a devenit indisponibil pentru partida cu Anglia si a parasit cantonamentul tricolorilor, potrivit news.ro. Citește și: DNA Vigilența…

- Scene incredibile au avut lov, vineri dimineața, pe aeroportul Luton, din Anglia! Mai mulți romani de etnie roma s-au batut in sala de așteptare a aeroportului. Scandalul a pornit de la doi barbati care au inceput sa isi imparta pumni si picioare, iar in cateva secunde totul s-a transformat…

- La data de 13 aprilie 2021, polițiștii din Blaj au fost sesizați, de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca, incepand cu luna aprilie ar fi fost amenințata, de catre fostul soț, cu acte de violența, iar in cursul zilei de 07 mai acesta ar fi agresat-o. In urma aplicarii formularului de…

- Polițiștii din Cugir au reținut un barbat care este banuit de distrugere. Pe fondul dorinței de a se razbuna pe membrii familiei fostei sale concubine, ar fi incercat sa le incendieze casa. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 mai 2021, polițiștii de investigații criminale din Cugir au luat masura reținerii,…

- Tragedie fara precedent intr-o gradinița! Un educator a murit in urma unui atac sangeros dintr-o gradinița din orașul chinez Beiliu, iar 16 copii de varste fragede și un alt cadru didactic au fost injunghiați grav. Un barbat cu probleme psihice a intrat in gradinița și, fara sa stea pe ganduri, a atacat…