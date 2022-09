Un bărbat din Alba și-a amenințat soția că o omoară și o bagă în frigider. Apoi a spus că merge la mănăstire. Ce a urmat Un barbat din Alba și-a amenințat soția ca o omoara și o baga in frigider. Apoi a spus ca merge la manastire. Ce a urmat Un barbat din Cugir s-a ales cu un ordin de protecție pe numele sau. Magistrații au hotarat ca acesta sa fie evacuat din casa in care locuia cu soția sa, și mai mult de atat sa nu se apropie de ea, sau sa o contacteze timp de jumatate de an. Hotararea a fost luata de […] Citește Un barbat din Alba și-a amenințat soția ca o omoara și o baga in frigider. Apoi a spus ca merge la manastire. Ce a urmat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

