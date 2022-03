Un bărbat din Alba s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o stradă din Blaj. S-a ales cu dosar penal Un barbat din Alba s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o strada din Blaj. S-a ales cu dosar penal Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce beat s-a urcat la volanul mașinii și a lovit un autoturism parcat regulamentar. Potrivit IPJ Alba, un barbat, de 52 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autovehicul care era parcat regulamentar, in fața unui imobil. In urma […] Citește Un barbat din Alba s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o strada din Blaj. S-a ales cu dosar penal in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Alba s-a urcat baut la volan, a provocat un accident și a plecat mai departe. S-a ales cu dosar penal Un șofer in varsta de 20 de ani s-a urcat baut la volan și a lovit o mașina parcata, iar apoi a plecat de la locul accidentului. La data de 8 martie 2022, in jurul orei 22.00,…

- Barbat de 33 de ani, din Blaj, prins fara permis de conducere, la volanul unui autoturism: S-a ales cu dosar penal Barbat de 33 de ani, din Blaj, prins fara permis de conducere, la volanul unui autoturism: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 33 de ani, din Blaj, a fost depitat de catre polițiștii din…

- Mort de beat și fara permis, la volan pe o strada din Alba: Dosar penal pentru un tanar, de 28 de ani, din Valea Lunga Mort de beat și fara permis, la volan pe o strada din Alba: Dosar penal pentru un tanar, de 28 de ani, din Valea Lunga La data de 20 februarie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a condus un autoturism pe Dj592 A dinspre localitatea Sacoșu Turcesc, iar la intersecția cu DC 162 a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 30 de ani,care se deplaza regulamentar din sensul opus de mers și care a fost proiectat intr-un parapet […]…

- Ieri, 6 ianuarie 2022, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe strada Vasile Goldiș, din municipiu, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat doar cu pagube materiale. Un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Barbat din Alba, prins la volan fara permis de conducere: S-a ales cu dosar penal Barbat din Alba, prins la volan fara permis de conducere: S-a ales cu dosar penal Un un barbat, de 57 de ani, din comuna Șibot, a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 U, fara sa dețina permis…

- Dosar penal pentru un șofer MORT de BEAT din Șona: Avea o alcoolemie de 1,33 mg/l Dosar penal pentru un șofer MORT de BEAT din Șona: Avea o alcoolemie de 1,33 mg/l Un barbat de 65 de ani, din Șona, a fost prins de catre polițiștii din Blaj, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, fiind sub influența…

- Fata de 14 ani cu dosar penal, dupa ce a provocat accident rutier la Alba Iulia. A condus o mașina și a lovit alt autoturism O minora de 14 ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal pentru un accident produs in noaptea de Revelion. Aceasta a urcat la volanul unui autoturism și a lovit cu acesta alta…