- Un suporter al echipei columbiene Deportes Tolima a intrat, duminica, pe teren si l-a agresat pe Daniel Catano, mijlocasul formatiei Millonarios de Bogota, care ulterior a fost eliminat, motiv pentru care echipa din capitala s-a retras de pe teren, considerand ca nu se intrunesc conditiile de securitate,…

- Un barbat din Alba și-a batut cu cruzime mama, apoi a incalcat ordinul de protecție și a lovit-o din nou Un barbat din Alba și-a batut cu cruzime mama, apoi a incalcat ordinul de protecție și a lovit-o din nou Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Campeni la o pedeapsa de un…

- Un barbat care a lovit cu masina un pieton a fugit de la locul accidentului si apoi a dus autoturismul la fier vechi ca sa-si ascunda urmele. Victima sa este in spital, in stare grava, informeaza Observatornews. Soferul este din Galati, are 23 de ani si a fost identificat miercuri de politisti. Tot…

- Scene greu de imaginat intr-o intersecție din țara. Un barbat a ajuns in vizorul oamenilor legii din Salaj, dupa un incident violent ce a avut loc recent. „Victima” i-a picat o ambulanța. Un barbat din localitatea Nusfalau s-a ales cu dosar penal pentru distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice,…

- Trei tineri, de 14, 16 și 18 ani au fost arestați dupa ce au talharit un barbat in Petrosani.Politistii au reusit identificarea a trei tineri, banuiti de comiterea faptei reclamate.Victima, un barbat de 42 de ani, a retras in dupa-amiaza zilei de 12 ianuarie 2023 o suma de bani de la un ATM situat pe…

- Echipaje medicale si politia au intervenit vineri seara la un accident rutier produs intre localitatile Nicula si Bont. Din primele informatii, in jurul orei 18, un barbat a fost surprins si acrosat de un autovehicul. Victima a fost preluata de un echipaj SMURD, constienta si cooperanta, si transportata…

- TUPEU… Accident rutier grav la Popeni (comuna Zorleni)! Un barbat de 58 ani a fost lovit de o mașina, iar șoferul nu a oprit la locul accidentului. “A fost trimisa o ambulanța tip B2 SAJ, de la substația Barlad. Victima prezinta o fractura deschisa tibia dreapta. A fost transportata la Spitalul Barlad”,…

- Un barbat in varsta de 67 de ani, locuitor al orașului Bender, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un automobil. Potrivit presei locale, incidentul s-a produs in seara zilei de marți, transmite Realitatea.md. La volanul automobilului de model Mitsubishi s-a dovedit ca se afla un barbat de 53…