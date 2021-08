Un bărbat din Alba Iulia fost reținut sub acuzația de evadare

La data de 30 iulie 2021, polițiștii de Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 31 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru evadare. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 29 iulie 2021, barbatul ar fi parasit imobilul la care s-a stabilit executarea masurii preventive a arestului la domiciliu, fara permisiunea organului judiciar. Fața de acesta, polițiștii au intocmit un dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evadare și au sesizat instanța…