Un bărbat din Alba care a tăiat un copac pentru a face focul în casa în care crește trei copii, anchetat de autorități pentru furt Un barbat din Alba care a taiat un copac pentru a face focul in casa in care crește trei copii, anchetat de autoritați pentru furt Un tata a trei copii minori a fost cercetat timp de aproape un an de anchetatorii din Blaj, dupa ce a taiat un copac. In fața polițiștilor a spus ca a taiat copacul pentru a incalzi casa in care iși crește cei trei copii. Dupa un an și jumatate de la comiterea faptei, magistrații Judecatoriei […] Citește Un barbat din Alba care a taiat un copac pentru a face focul in casa in care crește trei copii, anchetat de autoritați pentru furt in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

