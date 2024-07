Stiri pe aceeasi tema

- Familia e sfașiata de durere, iar prietenii nu contenesc in a-i scrie mesaje pe contul de facebook tanarului buzoian Vali Drgahia , care s-a inecat in mare, la Costinești. Tragedia s-a produs in aceasta dimineața. Mai mulți angajați de pe plaja au vazut cum trei tineri au intrat in apa, iar unul dintre…

- Tragedie uriașa pe litoral! Acest weekend a inceput cu doua descoperiri haluicinante! Un tanar de 20 de ani a murit, dupa ce s-a inecat. La scurt timp, cadavrul unei alte persoane a fost gasit pe șosea, in Eforie Nord. Polițiștii fac cercetari pe litoral.

- Scrisoare emoționanta lasata de tricolori in vestiar, la plecarea din Germania. A devenit virala in presa europeana Scrisoare emoționanta lasata de tricolori in vestiar: Romania a plecat de la Euro 2024 lasand in vestiar o scrisoare care a devenit virala, alaturi de un spațiu perfect curat. Parcursul…

- Roman mort in Italia, in urma unui accident gravVasilica lucra la o firma de logistica din Borgo Santa Maria, cu salariul de acolo iși intreținea familia, o soție și doi copii mici. Stabilit de mulți ani in Italia, barbatul se ocupa de incarcarea și descarcarea marfurilor. Tragedia s-a produs in timpul…

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- ”Nu putem sa spunem ca scapam de ploi. Este o vreme schimbatoare, dar daca ne referim la ziua de astazi, pentru cei care se afla in Crișana, Maramureș, Transilvania sau Moldova putem spune ca veștile sunt bune, pentru ca vremea se menține predominant insorita pe tot parcursul zilei. Tot aici, valorile…

- Cerul va fi variabil, cu innorari și ploi pe parcursul zilei in zonele montane și pe arii restranse in regiunile sudice. La altitudini de peste 1800 m, vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe crestele montane și local in est. Temperaturile…