Un bărbat din Alba a murit după ce s-a împușcat cu o armă de vânătoare în cap. Unde s-a petrecut tragedia Un barbat din Alba a murit dupa ce s-a impușcat cu o arma de vanatoare in cap. Unde s-a petrecut tragedia Un barbat din Alba a decedat, sambata, dupa ce s-a impușcat, accidental, cu o arma de vanatoare. Anchetatorii continua cercetarile. Potrivit IPJ Alba, sambata, 14 ianuarie, in jurul orei 9.00, Poliția Orașului Baia de Arieș a fost sesizata, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, la o stana de animale de pe raza comunei

Sursa articol si foto: alba24.ro

