Stiri pe aceeasi tema

- Doua accidente fara legatura intre ele au provocat toat atatea tragedii in Alba. Un copil de 10 ani a murit dupa ce a cazut cu bicicleta, iar un barbat de 45 de ani a decedat strivit de un mal de pamant.

- Un barbat a murit, vineri, dupa ce a fost prins sub un mal de pamant care s-a prabușit. Incidentul s-a produs, in jurul orei 17.45, in apropiere de șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. UPDATE: Barbatul a murit la aproximativ o ora dupa producerea incidentului, in ciuda eforturilor medicilor…

- Un barbat in varsta de 65 de ani din comuna Galda de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, sub influenta alcoolului. Avea alcoolemie de 1,05 in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, in 5 mai, in jurul orei 21.50, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce […]

- Firma din Cugir la care lucrau muncitorii care au cazut cu duba in raul Bistrița, județul Neamț, iar noua dintre ei au murit, a fost amendata, in urma controalelor de saptamana trecuta, cu 100.000 de lei, de inspectorii ITM Alba, pentru ca aceștia nu aveau forme legale angajare. Potrivit unui comunicat…

- Agentia Nationala de Integritate anunta ca Mihnea Fenesan, fost inspector vamal in cadrul Directiei Regionale Accize si Operatiuni Vamale Timisoara, are o avere pe care nu o poate justifica. „Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 188.920…

- UPDATE 19:14 Din pacate, victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata. 18:20 Un barbat a fost prins sub un mal de pamant, in urma cu putin timp, la Combinatul de Celuloza si Hartie din Drobeta Turnu Severin. Acesta ...

- Curtea de Apel Timisoara a decis condamnarea definitiva a lugojeanului prins ca avea in masina o scroafa transata si cativa purcei de lapte. Fapta barbatului a socat opinia publica dupa ce vanatorii cu experienta au sustinut ca, cu siguranta, barbatul a ucis animalul desi acesta abia fatase, si nu a…

- Firme apicole din 14 tari si-au anuntat participarea la "Sarbatoarea Mierii", ce se va desfasura in 24 si 25 martie in municipiul Blaj, evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a editie, fiind considerat de organizatori cel mai mare targ apicol din Romania. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, organizatorii…