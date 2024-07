Un bărbat din Aiud care nu avea voie să se apropie de tatăl său i-a cerut acestuia o țigară. Va ajunge în fața magistraților Un barbat din Aiud care nu avea voie sa se apropie de tatal sau i-a cerut acestuia o țigara. Va ajunge in fața magistraților Un barbat din Aiud care a incalcat un ordin de protecție emis de judecatori va ajunge in fața magistraților. Este vorba despre un caz mai vechi, dar care abia acum a ajuns pe masa magistraților din Aiud. Dosarul pentru nerespectarea ordinului de protecție a trecut de camera preliminara in data de 24 iulie 2024. Faptele […] Citește Un barbat din Aiud care nu avea voie sa se apropie de tatal sau i-a cerut acestuia o țigara. Va ajunge in fața magistraților in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

