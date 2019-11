Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat luni ca un barbat arestat sambata la Dublin este o persoana relevanta in ancheta privitoare la cazul celor 39 de migranti ale caror cadavre au fost descoperite saptamana...

- Un barbat din orasul german Essen (vest) a recurs joi la un gest extrem pentru a impiedica plecarea unui tren de navetisti din statie, deoarece sotia sa nu ajunsese inca, informeaza sambata DPA. Trenul se afla in statia Essen-West gata de plecare, cand barbatul de 34 de ani i-a solicitat…

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, dupa ce un individ aflat la volanul unui camion furat a lovit mai multe mașini in orașul Limburg din vestul Germaniei, a anunțat Poliția, care a precizat ca nu exclude posibilitatea unui atac terorist, relateaza agenția Dpa, potrivit Mediafax.Opt…

- Polițiștii și procurorii DICOT au facut în judetul Mures trei perchezitii domiciliare, dupa ce din cercetari a reiesit ca, de la începutul anului si pâna în prezent, un barbat de 27 de ani si o femeie de 31 de ani, ambii din judetul Mures, ar fi dus în Cluj-Napoca…

- Un barbat a fost grav ranit prin injunghiere, joi, in fata sediului Ministerului britanic de Interne, la Londra, a anuntat politia, care a procedat la o arestare, iar viata victimei este in pericol, a precizat politia intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Barbatul in varsta de 21 de ani este cunoscut cu antecedente psihiatrice, dar nu si cu legaturi cu vreo organizatie terorista, afirma politia locala.Imaginile difuzate de media australiene il arata sarind pe capota unei masini, strigand 'Allah Akbar!' si agitand un cutit in timp ce tipa…

- Scene socante au avut loc marti in centrul orasului australian Sydne. Politia australiana a arestat marti un barbat care a injunghiat o femeie in plina strada in centrul orasului australian Sydney si a urmarit numeroase alte persoane, au declarat martori oculari, citati de AFP.