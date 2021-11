Un barbat declarat decedat in urma unui accident rutier in India a fost gasit in viata, dar in stare critica, dupa o noapte petrecuta in camera frigorifica a unui spital, relateaza duminica AFP care citeaza un reprezentant al unitatii medicale. Srikesh Kumar, in varsta de 45 de ani, a fost transportat de urgenta la o clinica privata dupa ce a fost lovit de o motocicleta in localitatea Moradabad, situata la est de New Delhi. La momentul la care a fost adus la clinica, barbatul a fost declarat decedat de un medic si a fost transportat vineri la un spital public in vederea efectuarii necropsiei.…