Un bărbat decedat într-un incendiu în Botoșani Un barbat in varsta de 40 de ani a decedat, sambata seara, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta aflata pe strada Tatarilor din municipiul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, focul a cuprins intreaga locuinta, iar proprietarul nu a reusit sa se salveze. „La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Botosani, cu doua autospeciale cu apa si spuma. La sosirea fortelor de interventie, ardea intreaga locuinta. Intrucat existau informatii ca proprietarul, in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

