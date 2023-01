Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de origine romana, in varsta de 60 de ani, a murit marti, 10 ianuarie, intr-o avalansa in nordul Italiei in timp ce incerca sa-si recupereze de pe munte cei doi caini, a relatat presa locala, preluata de DPA.

- Un barbat de origine romana de 60 de ani a murit marti intr-o avalansa in nordul Italiei in timp ce incerca sa-si recupereze de pe munte cei doi caini, a relatat presa locala. Michele Buga, originar din Romania, a fost surprins de vremea nefavorabila si s-a ratacit sambata in timpul unei drumetii pe…

- Un barbat de origine romana in varsta de 60 de ani a murit marti intr-o avalansa in nordul Italiei in timp ce incerca sa-si recupereze de pe munte cei doi caini, a relatat presa locala, preluata de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Barbatul, in varsta de 60 de ani, incerca sa iși recupereze cainii de pe munte in momentul in care s-a declanșat avalanța care i-a luat viața, relateaza dpa citata de Agerpres . Potrivit agenției italiei ANSA, victima se numește Michele Buga și are origini romanești. El s-a ratacit sambata in timpul…

- "Ramas bun, Mihai... Omul care a fost permanent cu sufletul alaturi de caini de avalanșa Salvamont Romania, fiind vizibil fericit la fiecare pas inainte, fiind alaturi de noi la fiecare victorie. Omul care a incercat sa edifice un sistem canin in Salvamont Romania in anii 70, dar a fost descurajat de…

- "Ramas bun, Mihai... Omul care a fost permanent cu sufletul alaturi de caini de avalanșa Salvamont Romania, fiind vizibil fericit la fiecare pas inainte, fiind alaturi de noi la fiecare victorie. Omul care a incercat sa edifice un sistem canin in Salvamont Romania in anii 70, dar a fost descurajat de…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a lovit un adolescent de 18 ani, intr-un club din Murfatlar, iar acesta a cazut si a murit din cauza leziunilor la cap. Scandalul a pornit dupa ce victima o jignise si o imbrancise pe prietena agresorului, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Au fost momente de groaza intr-un supermarket din nordul Italiei. Martorii susțin ca un barbat a inceput sa dea cu cuțitul la intamplare și a omorat un om și a ranit alți patru. Printre cei care au ajuns la spital se afla și fotbalistul Pablo Mari, imprumutat de Arsenal la formația italiana Monza. Incident…