- ZORLENTU MARE – Sub anonimat, am primit la redactie filmari si fotografii care ii surprind pe localnici huiduindu-i pe neavenitii care au primit peste noapte vize de resedinta! Oamenii din Zorlentu Mare s-au adunat in fata Primariei, revoltati ca in comuna au venit cu masinile zeci de flotanti, care…

- Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin intermediul Centrului Comun de Contact romano-bulgar Giurgiu – Ruse, cu privire la faptul ca azi, 22.09.2020, in intervalul orar 10.00-16.00, pe teritoriul Bulgariei, in zona Punctului…

- Politia canadiana desfasura luni o operatiune intr-o suburbie a metropolei Montreal, in apropierea aeroportului, in cadrul anchetei privind cazul plicului cu ricina trimis catre Casa Alba, transmite Reuters potrivit Agerpres. Autoritatile au arestat duminica o persoana suspectata ca a trimis prin…

- O asistenta medicala de la Spitalul municipal Radauti este internata in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava. Mariana Rodica Petrariu, in varsta de 52 de ani, este la Terapie Intensiva, intubata.

- Timpul de așteptare in Vama Petea este de 50 de minute, potrivit aplicației „Trafic Online” al Poliției de Frontiera. In acest moment sunt deschise 4 artere la intrarea in țara și alte trei la ieșirea din Romania. La Urziceni, timpul de așteptare este de 20 de minute. Acolo, Poliția de Frontiera a deschis…

- Scandal la varful Poliției germane. Șeful unitații din Hessa a fost nevoit sa demisioneze deoarece a „omis” sa-l informeze pe ministrul de Interne cu privire la implicarea ofițerilor sai intr-un uriaș scandal. Despre ce este vorba, presa abia acum afla, dar datele descoperite de la o zi la alta țes…

- Raed Arafat este amenintat cu moartea, pe Facebook, de un adept al teoriei conspiratiei potrivit careia viruslui SARS-CoV-2 nu exista. Postarea a fost publicata aseara pe Facebook și a fost distribuita de peste 1.500 de ori.

- Aproape 17.000 de persoane aflate in dificultate au fost asistate medical de Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare Harghita, in cei zece ani de la operationalizare, se arata intr-un comunicat al Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta potrivit Agerpres. Potrivit…