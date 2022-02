Stiri pe aceeasi tema

- ”Marți, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, in jurul orei 16.30, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, soțul sau, un barbat de 45 de ani, ar fi stropit cu combustibil ușa apartamentului, cu intenția de a o incendia, cu toate ca, pe numele sau este emis…

- Un om al strazii din Spania a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce un barbat de cetațenie romana l-a atacat cu un cuțit. Victima s-a aparat cu un coș de cumparaturi, iar evenimentul a avut loc in apropierea unui supermarket.

- Barbatul de 44 de ani din Sebeș, care in seara zile de 30 decembrie 2021, a incercat sa-si ucida, cu un cuțit, sotia si fiica a primit mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Printr-o decizie a Judecatoriei Sebes, M. H. avea interdictie sa se apropie de sotie si cei trei copii…

- O mama și fiica ei au fost atacate cu un cuțit de catre tatal familiei. Polițiștii din Sebeș anunța ca joi seara au fost sesizați ca o femeie și fiica acesteia, din Sebeș, ar fi fost victimele unor fapte comise cu violența. Primele cercetari au aratat ca un barbat de 44 de ani, care avea […] Articolul…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, marți, in baza unei informații conform careia o femeie cu afecțiuni psihice este lipsita de libertate de tatal sau, polițiști din cadrul Poliției orașului Mizil au efectuat verificari la domiciliul persoanelor in cauza, constatand ca femeia se afla in interiorul locuinței,…

- Un barbat dintr-un oras din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord care a incercat sa-si ucida partenera, care a castigat 5,5 milioane de lire la loterie, a fost condamnat la 13 ani de inchisoare.

- Marti, 16 noiembrie, polițiștii Secției 6 Sarasau au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 43 de ani din Rona de Sus. Este vorba despre același barbat fața de care saptamana trecuta polițiștii au mai luat o data masura reținerii pentru 24 de ore, ulterior procurorul din cadrul Parchetului…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul criminalului din Neamț care și-a injunghiat cei doi bebeluși gemeni, dar și pe soția sa. Potrivit ultimelor informații, barbatul ar fi incercat sa o omoare pe partenera lui in somn, insa aceasta a reușit sa scape și sa iasa pe hol, moment in care femeia…