- Cea mai varstnica persoana programata in acest moment pentru vaccinare in Romania are 102 ani si 7 luni, iar cea mai tanara are 15 ani si 11 luni, anunța reprezentanții CNCAV intr-o postare pe pagina de Facebook a platformei de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19.

- Prima transa de vaccin anti-Covid, produs de compania Moderna, va sosi miercuri in Romania. In acest context, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane, dar și cum vor fi distribuite dozele in centrele…

- Campania de vaccinare din Europa risca sa fie oprita din cauza epuizarii stocului de ser. Pfizer si BioNTech au singurul vaccin aprobat in acest moment in Uniunea Europeana, iar producatorii avertizeaza ca vor exista goluri in stoc pana la probarea unui alt ser in blocul comunitar. Cat despre campania…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita afirma ca este sansa istorica a poporului nostru si a lumii, in general, sa punem punct acestei pandemii. El a anuntat la Digi24 cine va fi prima persoana vaccinata in Romania, transmite News.ro. „Noi, ca strategie, am prevazut…

- Ca totul sa devina realitate, a fost pus la punct un intreg sistem logistic. Depozitul central va fi la Cantacuzino și este pregatit sa primeasca sutele de mii de doze de vaccin anti-COVID. Declarația a fost facuta de președintele Klaus Iohannis, imediat dupa ce a vizitat ultra-congelatoarele care mențin…

- Margaret Keenan, o femeie in varsta de 90 de ani, este prima persoana din lume vaccinata anti-COVID in cadrul unei campanii naționale, in afara condițiilor de testare, transmite BBC marți dimineața. Astazi a inceput campania naționala de vaccinare anti-coronavirus din Marea Britanie, iar prima persoana…