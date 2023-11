Un bărbat de 89 de ani încearcă să divorțeze de 27 de ani de soția sa Un indian care este separat de soția sa de aproape 40 de ani și care incearca sa divorțeze de 27 de ani, a vazut cererea de divorț respinsa de Curtea Suprema la inceputul acestei luni, informeaza odditycentral.com. Nu este niciun secret ca divorțul este un subiect tabu in India, o țara in care anularea legala a casatoriei se obține, de obicei, doar in cazul unor dovezi clare de violența sau cruzime din partea unuia dintre soți. Presiunea familiala și sociala ii forțeaza adesea pe oameni sa ramana angajați in casnicii nefericite, dar chiar și atunci cand unul dintre ei cere divorțul, acesta este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

