Un bărbat de 82 de ani din Vinerea a MURIT intoxicat cu fum într-o casă, din cauza unui incendiu provocat de o ȚIGARĂ uitată aprinsă Un incendiu soldat cu decesul unui barbat de 82 de ani a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Vinerea. Din primele informații, barbatși-a pierdut viața dupa ce ar fi uitat o țigara aprinsa. Pe parcursul nopții de miercuri spre joi, Garda de Intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Cugir a intervenit, cu trei autospeciale, in localitatea Vinerea pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit. Din pacate, la ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat ca incendiul se manifesta cu degajari mari de fum iar in interiorul casei se afla un barbat… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in localitatea Vinerea, langa Cugir. Un barbat de 82 de ani a fost gasit decedat intr-o locuința cuprinsa de un incendiu. Potrivit ISU Alba, pe parcursul nopții, Garda de Intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Cugir a intervenit in loc. Vinerea pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, din satul Horjești, raionul Hancești, din Republica Moldova, a murit a doua zi dupa ce a fost vaccinat cu vaccinul de la AstraZeneca. Autoritațile spun ca barbatul avea probleme cardiace, nefiind stabilita o legatura intre vaccin și deces. Barbatul in varsta de 70 de…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața de 19 martie 2021, in jurul orei 08:20, pe centura ocolitoare a localitații Vinerea. Din primele informații este vorba despre un accident produs intre 2 autoturisme in urma caruia a rezultat o victima, incarcerata. Garda de Intervenție Sebeș intervine…

- ACCIDENT rutier pe centura ocolitoare a localitații Vinerea: O persoana, INCARCERATA in urma impactului dintre doua autoturisme Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața de 19 martie, in jurul orei 8:20, pe centura ocolitoare a localitații Vinerea. Din primele informații este vorba despre…

- O persoana a fost ranita intr-un accident rutier petrecut vineri dimineața pe centura localitații Vinerea. Potrivit ISU Alba, din primele date, au fost implicate doua autoturisme. ” Garda de Intervenție Sebeș intervine pentru descarcerare și acordare prim ajutor medical la un accident rutier produs…

- O casa din localitatea Rașinari, județul Sibiu, a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce o persoana a adormit cu țigara aprinsa. Un barbat de 65 de ani a fost transportat la spital. Potrivit ISU Sibiu, doua echipaje de pompieri și unul SMURD au intervenit in…

- Cauza probabila a izbucnirii incendiului a fost stabilita ca fiind un conductor electric defect sau cu improvizații. De asemenea, propagarea incendiului a fost cauzata și faptului ca in incaperea respectiva erau depozitate materiale combustibile iar in proximitatea locului in care s-a produs scurtcircuitul…

- O persoana a fost ranita și mai mulți locatari ai unui imobil cu trei niveluri au fost evacuați in urma unui incendiu izbucnit duminica dupa-amiaza la Cugir. ”Garda de Intervenție Sebeș in cooperare cu SVSU Cugir intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la parterul unui bloc…