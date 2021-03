Un bărbat de 81 de ani a plătit 250.000 de lei unor femei, care l-au șantajat cu fotografii compromițătoare Barbatul de 81 de ani, din Luduș, a cazut in plasa intinsa de o femeie, care, potrivit IPJ Mureș, l-a vizitat la domiciliu și a facut mai multe fotografii cu acesta, in ipostaze compromițatoare. Ulterior, octogenarul a inceput sa fie șantajat cu divulgarea imaginilor și stors, potrivit anchetatorilor, de aproximativ 250.000 de lei, in perioada iulie 2020 – februarie 2021. Barbatul nu a mai suportat sa fie șantajat și a sesizat Poliția, in speranța ca-și va recupera banii. ”La data de 29 martie, in urma activitatilor desfașurate, au fost identificate patru femei, cu varste cuprinse intre 15 și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele 4 femei acuzate se numara si o minora de 15 ani The post Batran din Ludus santajat cu 250.000 de lei de patru femei care l-au fotografiat in ipostaze compromitatoare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Batran din Ludus santajat cu 250.000 de lei de patru femei care…

- Doua femei din Luduș, județul Mureș, au fost reținute și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi inșelat un batran in varsta de 81 de ani. „Polițiștii de investigații criminale ai Poliției orașului Luduș, sub coordonarea procurorului de caz al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Fotografii zguduitoare au ajuns miercuri seara in spațiul public, cu trupurile neinsuflețite ale victimelor de la Onești. Pe corpul unuia dintre barbații impușcați de Gheorghe Moroșan se vad și urme de gloanțe de cauciuc, nu numai de cuțit, semn ca Poliția a tras și asupra ostaticilor, nu numai asupra…

- Eveniment Barbat din Teleorman, cercetat pentru trafic de migranți februarie 7, 2021 12:49 Politistii de frontiera satmareni au depistat, intr-o autoutilitara de transport marfa, 38 de cetateni din Siria si Irak, care se indreptau spre granita cu Ungaria. Calauzele, trei cetateni romani, intre care…

- Intrarea pe conturile personale ale unei persoane atrage cu sine raspunderea penala a faptașului. Un tanar de 19 ani din Iași a fost reținut de catre polițiști pentru ca ar fi spart contul unei fete și ar fi șantajat-o ca ii va distribui fotografiile compromițatoare daca nu ii va da o anumita suma de…

- Politistii au mai descoperit un suspect in dosarul de santaj in care victima ar fi un preot din Teleorman, iar, in total, opt persoane au fost retinute, ulterior instanta dispunand arestarea preventiva. Prejudiciul este estimat la 300.000 de lei. Citește și: IPS Teodosie S-A SUCIT privind…

- Doi barbati care au obtinut, prin santaj, 300.000 de lei de la o persoana pe care au amenintat-o ca vor publica imagini compromitatoare au fost prinsi in flagrant, duminica. Sapte persoane au fost duse la audieri, la o sectie de politie din Bucuresti, in acest caz, scrie news.ro . „La data de 8 decembrie…