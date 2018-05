Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare la Craiova, in cartierul Valea Roșie. Un barbat de 77 de ani și-a omorat soția in varsta de 72 de ani. Dupa ce a lovit-o pe femeie cu ciocanul in cap, individul s-a aruncat in gol de la etajul 5. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și incearca sa stabileasca cu exactitate cum…

- Un barbat in varsta de 77 de ani, din Craiova, s-a aruncat de la etajul cinci al unui bloc de locuinte din cartierul Valea Rosie, dupa ce si-a omorat concubina, in varsta de 72, cu mai multe lovituri de ciocan.

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Alba, Alin Cucui, ar fi lasat un bilet de adio inainte de a-si pune capat zilelor, dar deocamdata continutul acestuia nu a fost facut public. Politistii spun ca pe trupul neinsufletit nu au fost gasite urme de violenta, iar cadavrul a fost transportat la Institutul…

- Un barbat de 60 de ani, din Bals, a fost azi dimineata victima unui accodent rurtier petrecut pe bulevardul Carol I din Craiova. Potrovot IPJ Dolj, un barbat, de 67 de ani, din Craiova, a condus un autoturism din direcția ...

- Un tanar in varsta de 17 ani din Slatina a fost gasit mort intr-o cladire abandonata din oraș, iar primele indicii duc catre o supradoza. Surse apropiate anchetei au declarat ca langa baiat a fost gasita o punga de prenadez, iar oamenii legii cred, scrie Mediafax , ca tanarul ar fi fost mort de mai…

- Șase soldați americani care lucreaza la Baza Deveselu au fost amendați de polițiștii craioveni dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, ar fi petrecut intr-un club din centrul Craiovei, refuzand sa achite, la finalul distracției, nota de plata. Surse apropiate anchetei susțin ca grupul era format…

- Politistii din Craiova cauta un barbat care a intrat, sambata seara, intr-o agentie de pariuri din centrul orasului si, sub amenintarea cu un pistol, i-a solicitat angajatei banii incasati,...

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, de 33 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului…