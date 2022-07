Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc joi seara intr-o gospodarie din Petroșani, județul Hunedoara. Un barbat de 75 de ani a fost scos din flacari de un pompier aflat in timpul liber care a ajuns primul la locul incendiului. Barbatul a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului. Fii la curent cu cele mai…

- Un incendiu a izbucnit duminica la o locuinta din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara. Dupa ce a fost stins focul, pompierii au gasit trupul neinsufletit al unui barbat de 65 de ani. „In urma cu putin timp, pompierii Garzii de Interventie Lupeni si ai Detasamentui Petrosani au intervenit cu…

- Un copil de 1 an si 3 luni si mama sa, in varsta de 27 de ani, au fost raniti in urma unei explozii produse bucataria locuinteid dintr-un bloc din Deva, transmite ISU Hunedoara, potrivit News.ro. Explozia s-a produs la etajul 9 al unui bloc de locuinte din Deva, iar ISU Hunedoara precizeaza ca nu a…

- Infracțiuni la regimul regimul rutier La data de 04 iunie ac., ora 20:06, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat in trafic un barbat, de 48 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Național 2 E 85, in localitatea Popești, deși aparatul etilotest a indicat…

- Un copil in varsta de aproximativ un an a cazut, joi, de la etajul 4 al unui bloc din Petroșani, județul Hunedoara. Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD. Potrivit ISU Hunedoara, un copil in varsta de aproximativ 1 an a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Petroșani. La locul […] Articolul…

- Au fost momente de groaza in Ploiești, acolo unde un incendiu puternic a cuprins cinci gospodarii și anexe, pe strada Albastrelelor. La fața locului au fost chemate de urgența ajutoare pentru a putea stinge focul care se manifesta violent, cu flacara deschisa și cu degajare mare de fum. Alarma a fost…

- Covoarele se vand pe gardul școlii, iar in curte, șosete și țoluri. Mii de oameni din zeci de sate s-au inghesuit la Targul de Primavara de la Pui, Hunedoara, unde se vand de la animale, la clopuri, „ceaoane” și ocheane „militare”. E o imagine rara pentru o țara trecuta printr-o pandemie. Un intreg…