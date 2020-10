Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din judetul Mures a trait un adevarat calvar dupa ce a decis sa divorteze de barbatul cu care a fost casatorita 45 de ani. Ani la rand barbatul a hartuit-o si i-a transmis cele mai odioase amenintari.

- Poliția Boldești și Inspectoratul pentru Situații de Urgența au fost alertate, vineri dimineața, cu privire la faptul ca un tanar din localitatea amintita vrea sa se atunce de pe o antena din zona centrala a orașului. Potrivit IJP Prahova, este vorba despre un tanar de 32 de ani e care…

- Un scandal monstru a izbucnit, sambata, in parcarea unui mare centru comercial din Cluj-Napoca. Protagoniștii au fost un tanar recalcitrant, care ar fi lovit cu capul in gura un alt client. Atunci a intervenit și agentul de paza chemat de victima, care a scos bastonul și a incercat sa faca dreptate.

- Un barbat care a și-a violat și a incercat sa iși omoare soția, ținand-o cu capul intr-o cada tip jacuzzi, aflata pe un balcon al unui apartament din stațiunea Mamaia, a fost reținut de polițiștii din...

- "Un barbat de 28 de ani, din Campulung, care conducea un autoturism pe raza localitatii Leresti, dinspre Leresti catre Campulung, pe fondul altor preocupari, ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers, ar fi patruns pe contrasens si ar fi intrat in coliziune cu trei motociclete, care faceau parte…

- Scene șocante intr-un magazin din Luduș, Mureș. Un barbat și-a luat la bataie soția care ii reproșase ca nu purta masca de protecție. Poliția a intervenit in scandal și s-a incheiat cu dosar penal și amenda pentru soțul nervos.

- Jada Pinkett Smith, soția actorului Will Smith, a vorbit in propria sa emisiune, despre relația pe care a avut-o cu artistul August Alsina, cu 21 de ani mai tanar decat ea, scrie Daily Mail. Dezvaluirile au fost facute in fața lui Will Smith, care a intrebat-o detalii despre relația cu Alsina. Jada…