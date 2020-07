In cursul zilei de sambata, 18 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat mai multe controale pe raza municipiilor Suceava și Vatra Dornei și comunelor arondate In cadrul acțiunii a fost identificata o femeie de 33 ani, din Suceava, care oferea spre comercializare in Complexul Comercial „BAZAR” din municipiul Suceava […]