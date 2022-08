Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 71 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost impins de un tanar pe carosabil si a fost lovit de un autoturism, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Un barbat de 48 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost depistat, in statiunea Costinesti, organizand jocuri clandestine de noroc de tip "alba-neagra" cu scopul obtinerii de bani de la turisti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Masura…

- Aradeanul de 22 de ani care a ranit prin injunghierea cu un cutit, pe o strada din municipiul Constanta, un tanar de 27 de ani tot din judetul Arad, a fost retinut, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Constanta, in cursul serii trecute, barbatul a fost…

- Un barbat de 24 de ani a fost retinut dupa ce a inselat 16 persoane cu suma totala de 235.000 lei, postand anunturi fictive pe site-uri de vanzari online, a transmis marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, citat de Agerpres. Suspectul, acuzat de inselaciune in forma continua, urmeaza…

Un tanar a fost retinut dupa ce a inselat 16 persoane cu suma totala de 235.000 lei, postand anunturi fictive pe site-uri de vanzari online, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.

- Un tanar de 27 de ani a fost, vineri, gasit mort la volanul unui autoturism cu care se deplasa fara a avea permis de conducere, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, iar autovehiculul a luat foc, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Un copil in varsta de 9 ani a fost accidental mortal, luni, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe DN 2R in satul Cerbu, comuna Jitia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Vrancea. Luni, in jurul orei 10,40, politistii au intervenit la un accident rutier, soldat cu decesul unui minor. Din…

- Un al treilea barbat a fost retinut in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate miercuri, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii publice si port fara drept de arme albe, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Descinderile…