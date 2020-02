Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care traversa strada regulamentar, in calitate de pieton, a fost lovit de un autoturism și a ajuns la spital, cu rani, astazi, in prima parte a zilei. Șoferul l-a vazut prea tarziu. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Take Ionescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 44 de…

- Un barbat de 42 de ani este cercetat pentru furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si conducere fara permis dupa ce a sustras un autovehicul, iar la un moment dat a pierdut controlul directiei, oprindu-se intr-un sant de pe marginea drumului.

- Un barbat din Timiș a ajuns la spital, azi-dimineața, in urma unui accident rutier. Aflat la volanul unui autoturism, aceasta a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatorul autovehiculului implicat in accident conducea pe DJ 592, dinspre Timișoara, inspre…

- FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au reținut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fapte prevazute și pedepsite de Codul penal. Ulterior, a fost arestat…

- Un barbat a fost ranit și transportat la spital, seara trecuta, in urma unui accident rutier care a avut loc la Giarmata. Din pricina vitezei, șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara șoselei, oprindu-se in șanțul de pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 21.50,…

- Politistii timisoreni au intocmit, vineri, dosar penal pe numele unui barbat care a lovit o masina, intr-o parcare din Timisoara, iar la venirea agentilor de circulatie, a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, dar si sa i se recolteze probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. „Un barbat de…

- Un barbat a fost la un pas de o tragedie, azi-dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona limitrofa a Timișoarei. Acesta a ajuns cu autoturismul pe care-l conducea intr-un cap de pod. A fost transportat la spital, insa este ranit ușor. Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut pe…

- Un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie produs pe o sosea din vestul tarii. Nenorocirea a avut loc... The post Accident mortal! Barbat spulberat de o masina appeared first on Renasterea banateana .