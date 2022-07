Stiri pe aceeasi tema

- Mandat pus in aplicare de politisti. La data de 29 iunie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 38 de ani, pe numele caruia Judecatoria Babadag a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 5 luni de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Un barbat din Targu Jiu, angajat al Poliției Transporturi Feroviare Gorj, este anchetat pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata aseara prin 112 de catre un barbat din municipiul Targu Jiu, despre faptul ca vecinii sai au avut un conflict.La…

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani din 16 mai 2022, un barbat in varsta de 41 ani a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 17 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru savarșirea infracțiunii de omor intenționat, comis cu deosebita cruzime. Sentința integrala…

- La data de 21 mai 2022, in jurul orei 23,15, in urma unui apel la 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința de pe raza comunei Cricau, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, pe fondul consumului…

- „Barbat” din Aiud, cercetat pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția, de care este separat. A fost emis ordin de protecție „Barbat” din Aiud, cercetat pentru violența in familie: Și-ar fi agresat soția, de care este separat. A fost emis ordin de protecție La data de 10 mai 2022, Poliția Municipiului…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Cilibia, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, dupa ce și-a agresat fosta iubita și a luat-o cu forța de acasa. Individul este cercetat pentru pentru violenta in familie si lipsire de libertate. „Polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul…

- „Barbat” din Alba Iulia, reținut pentru violența in familie: Și-ar fi amenințat și agresat fiica in varsta de 14 ani, minora a ajuns la spital „Barbat” din Alba Iulia, reținut pentru violența in familie: Și-ar fi amenințat și agresat fiica in varsta de 14 ani, minora a ajuns la spital La data de 22…

- Ex-directorul SIS, Vasile Botnari, invinuit pentru imbogatire ilicita a fost plasat in arest la domiciliu. Magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticoruptie cu privire la prelungirea masurii preventive sub forma de arest preventiv pe o perioada de 30 zile,…