- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un pieton MORT de BEAT a cazut pe carosabil și a fost acroșat de o mașina Un accident rutier a avut loc vineri, 13 august 2021, in jurul orei 12,20, pe strada Mureșului din municipiul Alba Iulia. La data de 13 august 2021, in jurul orei 12,20, polițiștii rutieri din Alba…

- La data de 6 august 2021, in jurul orei 18.20, pe strada Regimentul V Vanatori, din Alba Iulia, un barbat de 71 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Alba Iulia – Sebeș, a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat, de 35 de ani, din Abrud.In urma accidentului…

- Ieri, 1 august 2021, in jurul orei 11.45, pe strada Tudor Vladimirescu din Zlatna, un barbat, de 68 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de un tanar, de 28 de ani, din Zlatna In urma accidentului rutier, tanarul a suferit leziuni corporale…

- La data de 27 iulie 2021, in jurul orei 09.00, pe DN 1, la km 388, in dreptul localitatii Santimbru, o femeie, de 36 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism, in directia Teius – Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 62 de ani, din Ocna Mures.In urma…

- Astazi, 9 iulie 2021, in jurul orei 12.15, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea, un barbat, de 58 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Teiuș – Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un tir, condus de un barbat, de 63 de ani, din comuna Pucheni, județul Dambovița. In urma impactului,…

- Ieri, 9 iunie 2021, in jurul orei 17.00, pe DN 75, pe raza localitații Albac, o tanara, de 19 ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Vadu Moților – Abac, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care staționa, pe marginea carosabilului. In urma accidentului, un barbat…

