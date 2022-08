Un bărbat de 67 de ani, din Blaj, a fost reținut de poliție La data de 15 august 2022, in jurul orei 19,20, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un barbat de 67 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Gheorghe Barițiu din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de , din 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

