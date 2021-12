Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție de urgența astazi pentru salvamontiștii maramureșeni. Aceștia au fost solicitați sa intervina intr-o zona greu accesibila din preajma localitații Vișeu de Jos pentru salvarea unei persoane. Ajunși la fața locului, salvamontiștii au gasit un barbat de 66 de ani cazut la pamant, fara puls…

- Un barbat de 70 de ani a fost gasit mort intr-o zona greu accesibila, vineri, 17 decembrie, in Vișeu de Jos. S-au efectuat manevre de resuscitare, insa totul a fost in zadar. ”O persoana cazuta intr-o zona cu acces dificil in zona localitatii Viseu de Jos la care salvatorii montani din formatia Vișeu…

- Detașamentul Sighetu Marmației a intervenit sambata, alaturi de SVSU Ocna Șugatag, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (centrala termica). S-a intervenit cu doua echipaje de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD. In urma incendiului proprietarul a suferit arsuri…

- Intamplare neobișnuita in Munții Piatra Craiului: un barbat a fost improșcat cu venin pe fața de o vipera și i-a provocat usturimi insuportabile. Un sportiv care se antrena in zona l-a ajutat sa coboare mai repede la echipajul de salvare.

- Miercuri, 17 noiembrie, la ora 11.30, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18 in localitatea Petrova. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un barbat de 31 de ani din Vișeu de Jos a surprins și accidentat un barbat…

- Un apelul prin 112 ii anunța pe salvamontisti despre un accident intr-o zona greu accesibila. Un barbat aflat la padure a fost accidentat, caii și caruța plina cu lemne trecand peste el. Apartinatorul care a sunat la 112 a afirmat ca barbatul accidentat este conștient dar acuza dureri puternice. Echipajul…

- Caz cutremurator in Ploiesti. Coplesit de durere dupa ce a aflat ca sotia sa a fost diagnosticata cu cancer, un batran de 80 de ani a decis sa-si puna capat zilelor. Batranul si-a dat foc in propria curte, iar sotia n-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Va avertizam ca urmeaza detalii cu un […]…