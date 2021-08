Stiri pe aceeasi tema

- Ordin de protecție și dosar PENAL pentru un barbat din Mihalț, care și-a agresat soția, in plina „patima” a alcoolului La data de 11 august 2021, in jurul orei 22.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie, de 45 de ani, din comuna Mihalț, care locuiește fara forme legale…

- In seara zilei de 2 iulie 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați de catre un barbat de 70 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca, in seara zilei de 1 iulie, a fost victima unei infracțiuni. Din cercetari a rezultat ca un tanar de 26 de ani, din Aiud, ar fi patruns, fara drept, in locuința sa…

- Barbatul este din comuna Frata din județul Cluj. El a amenințat și agresat acasa o femeie de 45 de ani, dupa un scandal cu aceasta. „La data de 3 iulie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Câmpia Turzii au reținut,…

- Politistii doljeni au intervenit duminica seara, intr-un apartament din Craiova, in care un barbat isi tinea inchise sotia si soacra. Oamenii legii au intrat in apartament pe fereastra, folosindu-se de o scara, si l-au imobilizat pe barbat, scrie News.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- Politistii doljeni au intervenit duminica seara, intr-un apartament din Craiova, in care un barbat isi tinea inchise sotia si soacra. Oamenii legii au intrat in apartament pe fereastra, folosindu-se de o scara, si l-au imobilizat pe barbat. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și cu sprijinul jandarmilor, au intervenit in forța, sambata, in cazul de sechestrare de la Botoșani, potrivit IPJ. Polițiștii au forțat ușa de acces in locuința, pentru…

- Un barbat de 41 de ani, din comuna Prajeni, a fost arestat preventiv dupa ce a distrus mai multe utilaje agricole si a agresat mai multe persoane pentru a le determina sa le cedeze terenurile agricole, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani,…