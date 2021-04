La data de 22 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat 2 percheziții domiciliare, in municipiul Cluj-Napoca, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc. Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada 2011 – 2020, un barbat de 59 ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi procurat in mod ilegal, din diferite surse, medicamente ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, a caror distribuire se afla sub control național, fiind…