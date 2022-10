Stiri pe aceeasi tema

- Sambata și duminica, in centrul municipiului Suceava are loc prezentarea campaniei ”1LeuPeZi”, prin intermediul careia cei de la Asociatia MGM incearca sa ajute 1.001 familii cu masa de sarbatori. Printre cei care pun umarul la aceasta campanie se numara și vicepriamarul Lucian Harșovschi. ”Daca sunteți…

- O plasa luminoasa formata din 1.350 de beculețe a fost amplasata in centrul municipiului Suceava. Viceprimarul Lucian Harșovschi a aratat ca aceasta investiție a fost facuta la solicitarea sucevenilor care și-au dorit un loc instagramabil. ”Pentru ca plimbarile de seara sa fie puțin mai speciale, dar…

- Joi la ora 01.00, o patrula din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Calea Unirii din localitate, autoturismul condus de un barbat din comuna Patrauți. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…

- Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au reținut un barbat in varsta de 53 de ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In urma unei inregistrari video aparute in spațiul public, in care a fost surprins un barbat in timp…

- Clubul ROTARY SUCEAVA-BUCOVINA va organiza joi, 8 Septembrie 2022, incepand cu ora 18:30, a IX-a editie a proiectului SIMFONII DE TOAMNA. Anul acesta, sucevenii vor petrece o seara de toamna in compania artiștilor de la FILARMONICA NAȚIONALA ”Serghei LUNCHEVICI” din CHISINAU – dirijor Mihail Agafita,…

- La data de 21 august ora 11:30, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe DN2 (Suceava-Siret) autoturismul condus de un barbat de 29 de ani din comuna Patrauți. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca numarul…

- La data de 12 iulie orele 17:02, lucratorii Poliției orașului Milișauți au primit mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Radauți pe numele unui barbat, care a fost condamnat la executarea unei pedepse de 1 an și 6 luni inchisoare pentru infracțiuni la regimul rutier (conducerea…

- Politiștii din cadrul Politiei Municipiului Suceava au fost sesizati ca in afara localitatii Moara s-a produs un eveniment rutier. S-a constatat ca un barbat de 48 de ani din Suceava a condus autoturismul pe DJ 209 C și a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de un barbat de 44 de ani tot din…