- Smiley a fost oprit de polițiști dupa ce a depașit viteza legala pe autostrada. Artistul a vorbit deschis despre acest subiect, intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook. Andrei Tiberiu Maria, pe numele sau adevarat, a recunoscut ca a depașit viteza cu 25 km/h, dar și ca a fost testat cu aparatul…

- Cleopatra Stratan (17 ani) este extrem de indragostita de Edward Sanda, cu care are o relație de cateva luni. Artista de peste Prut vorbește cu multa iubire despre alesul ei cu care viseaza sa iși intemeieze o familie. Invitata in emisiunea „Un Show de doi galbeni”, Cleopatra a vorbit deschis despre…

- Dupa ce a anunțat ca a divorțat de Cristian Georgescu, barbatul care i-a fost alaturi timp de 22 de ani, Anca Țurcașiu a transmis in miez de noapte un nou mesaj. Actrița și cantareața Anca Țurcașiu, in varsta de 50 de ani, a anunțat in urma cu o zi ca a divorțat . Artista a povestit prin ce trece printr-un…

- Mario Fresh și Jador au fost atacați, sambata noapte, in parcarea unui club din Mamaia. Cei doi, impreuna cu Alexia Eram, Lino Golden și inca un cuplu, au mers la mare in weekend sa se distreze, insa lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. Surse au declarat pentru Gandul ca Mario Fresh și Jador…

- Demi Lovato a avut o perioada dificila dupa ce a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze de droguri, insa acum pare sa-și fi gasit liniștea și fericirea. Iar cel care a ajutat-o sa ajunga aici este un tanar actor, celebru pentru rolul sau, Fenmore Baldwin, din serialul „Tanar și Neliniștit”.…

- Elena Ionescu, in varsta de 32 de ani, a caștigat emisiunea- concurs Survivor Romania, precum și suma de 250.000 de lei. Fosta solista a trupei Mandinga a dezvaluit ce intenționeaza sa faca cu acești bani. „De acolo, din Dominicana, nu realizam cum ma vad oamenii de acasa. De multe ori aveam impresia…

- Recent, Gina a fost cea care a impartașit o amintire cu fanii, in care era stransa la piept de Smiley. Secțiunea de comentarii a fost umpluta de inimioare, felicitari și complimente. Smiley are o avere uriasa. Doar casa in care locuieste artistul valoreaza sute de mii de euro ”Baiat…