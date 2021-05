Un bărbat de 53 de ani a fost spulberat de o mașină condusă de un tânăr de 21 de ani, în Pitești Un barbat de 53 de ani, din Pitești, județul Argeș, a murit, joi seara, spulberat de o mașina condusa de un tanar de 21 de ani, care nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni. Polițiștii Biroului Rutier Pitești au stabilit ca un tanar de 21 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism dinspre Bradu catre centrul orașului, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 53 de ani, angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In urma accidentului, barbatul de 53 de ani a murit, scrie Mediafax.ro. Pe numele tanarului a fost intocmit dosar penal pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

