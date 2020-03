Un barbat de 52 de ani, din Iasi, s-a aruncat de la etajul 7 al blocului unde locuia. Actul suicidar a avut loc in noaptea de 1 spre 2 martie, in jurul orei 22.00. Vecinii au sunat imediat la 112, iar un echipaj SMURD s-a deplasat la fata locului. Toate manevrele de resuscitare au fost insa in zadar, barbatul suferind mai multe traumatisme in urma impactului cu solul. „Barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator. Nu a raspuns deloc la manevrele de (...)