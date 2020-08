Stiri pe aceeasi tema

- Inca 3 persoane infectate cu SARS-COV-2, din județul Alba, au DECEDAT in ultimele 24 de ore. Toate sufereau și de alte comorbiditați. Prima persoana decedata este un barbat de 57 de ani, internat din data de 6 august 2020, la Spitalul Județean de Urgența din Alba iulia, care suferea de multiple comorbiditați,…

- Potrivit DSP Alba cel de-al 33-lea deces provocat de COVID-19, in județul Alba, este cel al unei femei de 72 de ani, din orașul Cugir, cu boli preexistente, care a decedat ieri, 6 august 2020, dupa ce s-a internat in ziua precedenta. Astfel, acesta este de-al treizeci și treilea caz de deces provocat…

- Un nou deces provocat de COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, este vorba de o femeie de 87 de ani, cu boli preexistente, care a decedat in cursul serii de joi, dupa ce s-a internat in aceeași zi cu bronhopneumonie. Pacienta…

- Violeta Stoica Numarul pacienților infectați cu coronavirus și care au decedat, in judetul Prahova, de la inceputul epidemiei pana ieri, la ultima raportare oficiala, a ajuns, din pacate, la 38 de persoane. De altfel, in Prahova 765 de persoane au fost confirmate cu Covid-19, 161 dintre acestea fiind…

- A fost inregistrat un nou deces provocat de COVID-19in Alba. Potrivit reprezentanților Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, este vorba de un barbat de 79 de ani, cu afecțiuni medicale preexistente, care a decedat in cursul dupa amiezei de miercuri. Acesta este cel de-al 26-lea deces cauzat de COVID-19…

- Un deces provocat de COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Potrivit unor surse ar fi vorba de o femeie de 59 ani, cu boli preexistente, care a decedat, la Spitalul din Targu Mureș. Acesta este al 23-lea deces provocat de infecția cu noul coronavirus, in județul Alba. Potrivit informațiilor furnizate…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, in baza datelor INSP, inca 5 decese din cauza COVID-19. Toate cele 5 victime sufereau și de alte afecțiuni. Deces 1335. Barbat, 67 ani, județ Suceava. Data confirmare: 03.06.2020. Data deces: 07.06.2020 Comorbiditați: diabet zaharat, HTA, obezitate, cardiopatie…

- Alți 4 romani au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul ajunge, miercuri seara, la 1.227 decese. Printre ultimele victime se numara un barbat de 51 de ani din Bihor. Deces 1224- Barbat, 51 ani, județ...