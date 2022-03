”In cursul zilei de astazi, 30 martie 2022, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminica, 27 martie, in valoare de 14.823.497,68 lei (aproximativ 3 milioane de euro), primul premiu de categoria I la acest joc din acest an. Posesorul biletului norocos este din judetul Ilfov, are in jur de 40 de ani si ne-a declarat ca joaca constant la Loto 6/49 de aproape 20 de ani, intotdeauna aceeasi varianta, numerele avand semnificatie personala”, a transmis, miercuri, Lotiria Romana, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului,…