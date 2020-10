Un bărbat de 40 de ani din comuna Erbiceni și-a găsit sfârșitul în propria curte Polițiștii au fost anunțați prin apelul unic de urgența 112 pentru a constata decesul unui barbat in varsta de 40 de ani. Acesta a fost gasit mort langa un tractor, iar cercetarile au aratat faptul ca in urma cu o seara acesta ar fi arat și ca, din neatenție, s-ar fi rasturnat cu utilajul intr-un iaz. Apel 112,ora 18.00 la Erbiceni: un barbat de 40 de ani a fost gasit decedat de sotie in curtea locuinței celor doi, langa un tractor. Din primele verificari a rezultat faptul ca aseara, victima ar fi arat cu tractorul gradina din curte și, din neatentie, s-ar fi rasturnat cu tractorul intr-un … Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

