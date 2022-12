Stiri pe aceeasi tema

- O mașina Volkswagen Beetle, implicata intr-un accident acum cateva zile, pe raza localitații Sanduleni, a fost pradata de hoți, pana ca proprietarul sa apuce sa o puna pe roți și sa o tracteze pana la un service. Mașina fusese inchiriata din Onești și, deși s-au rostogolit cu ea de mai multe ori, șoferul…

- Aproape 200 de voluntari sunt activi in cadrul ISU Bacau si participa la diverse misiuni realizate de pompierii de la detasamentele din municipiile Bacau, Onesti si Moinesti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat din comuna Stanișești, județul Bacau, și-a injunghiat soția, dupa care a incercat sa se sinucida. Cei doi au fost gasiți inconștienți, de un vecin. Polițiștii au fost sesizați, miercuri, in jurul orei 13.45, de un barbat din Stanișești ca doi soți, vecini de-ai sai, se afla in locuința cu…

- Un barbat de 37 de ani, din Bacau, a fost depistat de politistii vranceni pe E85, la Calimanesti, in timp ce conducea un autoturism cu un permis aparent eliberat de autoritatile ucrainene, care s-a dovedit ulterior fals, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de…

- Un barbat, de 38 de ani, care a fost lovit de tren in apropiere de Marasesti, a fost gasit langa liniile de cale ferata abia dupa trei zile, informeaza Stiripesurse.ro. „La data de 1 noiembrie, politistii din cadrul Postului de Politie TF Marasesti au fost sesizati telefonic cu privire la faptul ca…

- BULETIN DE PRESA Banuiti de talharie, retinuti de politistii onesteni Doi barbati din Buhusi, depistati pe raza judetului Suceava au fost retinuti de politistii din Onesti, fiind banuiti de talharie calificata. Politistii onesteni au fost sesizati de catre doi tineri, de 18 si 26 de ani, din comuna…

- Joi noaptea, in jurul orei 23:00, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din localitatea Cenad, județul Timiș, ar fi fost mușcat de trei caini. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma,…

- Incident grav, in noaptea de joi spre vineri, la Sannicolau Mare. Un barbat de 45 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de trei caini lasați nesupravegheați de stapana. Animalele au mai fost implicate intr-un incident in primavara, atunci cand au intrat intr-o curte și au sfașiat…