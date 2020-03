Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei decese s-au inregistrat din cauza coronavirusului astfel incat numarul morților la nivel național a ajuns la 37. Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU…

- Inca 3 romani au murit din cauza coronavirusului. Este vorba despre 3 barbați din județul Ialomița, dintre care unul a murit in izolator. El este și cel mai tanar roman care a murit, avand doar 39 de ani, fara alte afecțiuni. Bilanțul ajunge la 37 de decese.Grupul de Comunicare Strategica…

- Un barbat in varsta de 39 de ani este ea mai tanara victima a epidemiei de coronavirus din Romania. Barbatul din județul Ialomița a decedat joi, iar infectarea cu COVID-19 a fost confirmata sambata. Acesta nu avea „boli asociate cunoscute”, dupa cum a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul…

- Ziarul Unirea Alte 3 DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul a ajuns la 37 de cazuri. O victima avea doar 39 de ani Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica, faptul ca inca trei romani au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul ajunge astfel la 37 de cazuri. Deces 35 Barbat,…

- Tot mai multe persoane infectate cu coronavirus incep sa moara in Romania, care a ajuns, in acesta noapte, la 37 de decese. Deces 35 – Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul…

- Ziarul Unirea Un nou deces din cauza COVID-19: Un barbat de 52 de ani, internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava Miercuri dupa-masa a fost inregistrat decesul din cauza COVID-19 in Romania, decesul cu numarul 14, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita…

- Duminica seara, in Romania s-a inregistrat cel de-al treilea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat de 70 de ani, confirmat pozitiv la data de 19 martie 2020, internat la Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț și transferat ulterior la Spitalul de Boli…