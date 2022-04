Un bărbat de 38 de ani, reținut după ce ar fi drogat și violat în repetate rânduri o fată de 15 ani Un barbat de 38 de ani a fost retinut de politistii clujeni, fiind cercetat pentru viol in forma continuata dupa ce ar fi avut relatii sexuale cu o fata de 15 ani din Dej, careia ii dadea alcool si substante interzise, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

